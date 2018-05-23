Vali Çakacak, Fatih Fen Lisesi’ni ziyaret etti

Yapılan çalışmalar hakkında Okul Müdürü Ali Rıza Ezen’den bilgi alan Vali Çakacak, okulun sınıflarını gezerek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerle eğitim öğretim ve gelecek hayatları üzerine sohbet eden Vali Çakacak, öğrencilerden hayatlarına hedef koymalarını, milli ve manevi değerlerine bağlılık içerisinde bu hedeflerine emin adımlarla ilerlemeleri istedi. Eğitim hayatının önemine değinen Vali Çakacak, öğrencilere hitaben “Sizler, Türkiye Cumhuriyeti gibi güçlü bir devletin evlâtlarısınız. Bu yüzden hedefleriniz daima büyük olmalıdır. Sizler, böyle güzel bir okulda eğitim görme şansına sahipsiniz. Bu yüzden var gücünüzle hedeflerinize ulaşmaya çalışın. Gençliğiniz, en büyük zenginliğinizdir. Enerjinizi iyi kullanın ve kendinizi iyi yetiştirin. Sizlerden istenen sadece çalışmanız ve başarılı olmanızdır” dedi.

Okulun kütüphanesinde üniversite sınavlarına hazırlanan 12. sınıf öğrencileriyle de bir süre sohbet eden Vali Çakacak, “Yeni bir şeyler öğrenmek hayatınız boyunca hiç bitmeyecek. Öğrenmeye ve öğretmeye her zaman açık olun. Gençliğinizin kıymetini bilin. Vaktinizi boşa harcamayın. Sizler, bu ülkenin geleceği, aydınlık yarınlarısınız. Hepinizi buradan mezun olduktan sonra en iyi üniversitelerde görmek bizlerin en büyük dileğidir” diye konuştu.

Okul içerisindeki birimlerde incelemelerde bulunan Vali Çakacak, daha sonra okulun öğretmenleri ve idarecileriyle öğretmenler odasında bir araya geldi. “Ülkemizin geleceğine yön verecek çocuklarımızı iyi yetiştirmeliyiz.” diyen Vali Çakacak, çocuk ve gençlerin hayatlarını şekillendiren sürecin okul sıralarından geçtiğini belirtti. Eğitimin en iyi şekilde verilmesi için devletimizin üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiğini dile getiren Vali Çakacak, “Sizler de eğitimciler olarak üzerinize düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirdiğiniz takdirde hem bu şehir insanlarına hem Türkiye’ye hem de insanlığa en önemli hizmeti yapmış olursunuz. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı ve gençlerimizi en ideal şekilde yetiştirip geleceğe hazırlayarak son derece kutsal bir görevi yerine getiriyorsunuz. Bu kutsal görevi büyük bir özveri içerisinde yerine getiren tüm öğretmenlerimizi kutluyorum” dedi.

Vali Çakacak’a bu ziyaretlerinde, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen de eşlik etti.