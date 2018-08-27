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27 Ağustos 2018 16:49

Vali Çakacak, Genel Müdür Kotil’i makamında ağırladı

Türk Havacılık Uzay Sanayi ve TAI Genel Müdürü Temel Kotil, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak’ı ziyaret etti.

Vali Çakacak, Genel Müdür Kotil’i makamında ağırladı

27 Ağustos 2018 16:49


Ürettiği projelerle kendini devamlı yenileyen ve yaptığı teknolojik çalışmalarla ülke sanayisine büyük katma değer sağlayan TUSAŞ/TAI’nin önemli bir kuruluş olduğunu kaydeden Vali Çakacak, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Savunma ve havacılık alanında faaliyet gösteren firmaların arasındaki eşgüdüm ve işbirliğinin Türkiye’yi dünyada söz sahibi bir ülke haline getirdiğini söyleyen Çakacak, Genel Müdür Kotil’i Eskişehir’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu bildirdi.


Ziyarette Genel Müdür Kotil, kaliteli üretim sayesinde, savunma ve havacılık alanında dünyanın en iyi şirketleri arasında yer aldıklarını belirterek, ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak’a teşekkürlerini iletti.


Vali Çakacak, Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Genel Müdür Kotil’e günün anısına anı tabağı takdim etti.




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