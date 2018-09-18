Vali Çakacak, göreve yeni başlayan kaymakamları kabul etti

Vali Özdemir Çakacak, Odunpazarı Kaymakamlığına atanan Turgay Hakan Bilgin ve Mahmudiye Kaymakamlığına atanan Salih Sak'ı makamında kabul etti.

İçişleri Bakanlığının son yayınladığı Mülki İdare Amirleri yaz kararnamesi ile Odunpazarı Kaymakamı olarak atanan Turgay Hakan Bilgin yeni görevine başlaması dolayısıyla Vali Çakacak'ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Bilgin'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Çakacak, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Çakacak, daha sonra Mahmudiye Kaymakamı Salih Sak'ı kabul etti. Görevine yeni başlayan Kaymakam Sak'a “hayırlı olsun” diyen Vali Çakacak, kaymakamlardan görev süreleri boyunca vatandaş memnuniyetini göz önünde bulundurmalarını istedi. Vali Çakacak, Kaymakam Sak'a çalışmalarında başarılar diledi.