Vali Çakacak huzurevi sakinlerini unutmadı

Kurban Bayramı münasebetiyle Safiye Gönül Huzurevi’ni ziyaret eden Vali Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, huzurevi sakinleriyle sohbet ederek, bayramlarını tebrik etti. Bayramların bir araya gelindiğinde anlam kazandığını ifade eden Vali Çakacak, “Bayramlar, küçüklerin büyüklerinin ellerini öptüğü, büyüklerimizin ise küçükleri hediyeler vererek sevindirdiği güzel ve özel günlerdir. Allah, birlik, beraberlik, sıhhat ve sağlık içerisinde nice bayramlara hep birlikte ulaşmayı bizlere nasip etsin inşallah” dedi.

Bir Kurban Bayramı’na daha birlik ve beraberlik içerisinde ulaşmanın huzurunu, mutluluğu, sevincini ve heyecanını yaşadıklarını dile getiren Vali Çakacak, “Bayramın manasına uygun olarak dost, akraba ve komşularımızı, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etmeli, kimsesiz çocuklarımızın, engelli ve yaşlılarımızın yüzlerini güldürmeli, ihtiyaç sahiplerine yardım elimizi uzatmalıyız. Bayramlar, yardımlaşmaya vesile olan özel günlerdir” diye konuştu.

“Yaşlılarımızın ve kimsesiz çocuklarımızın yüzlerini güldürerek, gönüllerini almalıyız” diyen Vali Çakacak, “Onlara, bu hayatta yalnız olmadıklarını hissettirmek, anne, baba ya da çocuk sevgisini tekrar ve bayram sıcaklığında yaşatmak, hepimizin insanlık görevidir. Bayramlar, bir arada yaşama ve birbirimizi kardeşçe kucaklama arzumuzun yenilendiği, tazelendiği günlerdir” şeklinde konuştu.

Huzurevi sakinlerine günün anısına kırmızı karanfil ve çeşitli hediyeler veren Vali Çakacak ve eşi Kevser Çakacak’a, Vali Yardımcısı İsmail Soykan ile Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürü Alper Sezer de eşlik etti.