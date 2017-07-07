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07 Temmuz 2017 13:54

Vali Çakacak, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Çakacak, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

07 Temmuz 2017 13:54


Müdürlüğe gelişi esnasında Vali Çakacak’ı kapıda karşılayan Müdür Dinç, karşılamaya katılan il müdür yardımcılarını ve şube müdürlerini tek tek tanıttı. Ardından müdürlüğün toplantı salonuna geçen Vali Çakacak, Eskişehir’in emniyet ve asayişine ilişkin Müdür Dinç’ten brifing aldı. İnsanların huzur ve güvenini sağlayan polisimizin görevini fedakarca yerine getirdiğini belirten Vali Çakacak, yaşanan güzel ortamın devamlılığını sağlamak adına herkesin birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde olması gerektiğini söyledi. Son yıllarda emniyet teşkilatının uygun modern araç ve gereçlerle donanımlı hale getirildiğine değinen Vali Çakacak, Türk milletinin her zaman sevgisini kazanan teşkilatın saygın bir kurum haline geldiğini kaydetti. Müdür Dinç de, yürütülen çalışmalar, personel, araç ve gereç durumları hakkında Vali Çakacak’a bilgi verdi. Ziyaretin sonunda Vali Çakacak, Emniyet Müdürlüğü binasını gezdi.




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