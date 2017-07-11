Vali Çakacak, ilçe belediye başkanlarını makamında kabul etti

Çakacak, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen’in iyi niyet dileklerini ilettiği ziyaretlerde, “Birlik ve beraberlik içerisinde kardeşlik bağlarımızı daha çok güçlendirerek, birbirimize sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti bildiren Vali Çakacak, “Bir işi ekip ruhuyla hep birlikte yapabilirsek o zaman daha çok başarılı oluruz. Bizler, Eskişehir halkına en iyi hizmeti vermenin gayreti içerisinde olacağız. Tüm kurumlarımızla vatandaşımızın hizmetinde olacak, çalışmalara valilik olarak her zaman destek vereceğiz” şeklinde konuştu.

Ziyaretlerin sonunda Vali Çakacak, iyi niyet dileklerini ileten belediye başkanlarına teşekkür etti.

İlçede yaptıkları çalışmaları aktaran belediye başkanları da, vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak projeler ürettiklerini kaydetti. Vali Çakacak’ın Eskişehir’de görev yapmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren belediye başkanları, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi.