Vali Çakacak, Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

Alb. Uysal Ağaoğlu’na iade-i ziyarette bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Jandarma Komutanlığına gelişi esnasında askeri törenle karşılanan Vali Çakacak, daha sonra ziyaret anısına Komutanlık Şeref Defterini imzaladı. Ardından İl Jandarma Komutanı Ağaoğlu’nun makamına geçen Vali Çakacak, şehrin güvenliği ve vatandaşların huzurunun sağlanması noktasında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eskişehir’deki görevine ilk başladığı zaman kendisine hayırlı olsun ziyaretine gelen İl Jandarma Komutanı Ağaoğlu’na teşekkürlerini ileten Vali Çakacak, Eskişehir’de insanların huzur ve güven içerisinde yaşamasını sağlamak adına hep birlikte çalışacaklarını bildirdi.

Vali Çakacak’ın yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti bildiren İl Jandarma Komutanı Ağaoğlu da, güvenliğin sağlanması adına ellerinden ne geliyorsa yaptıklarını söyledi. Komutan Ağaoğlu, yapılan çalışmaları kısa bir brifingle anlattı.