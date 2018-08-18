Vali Çakacak, ’Kırmızı Düdük’ uygulamasında

Eskişehir-Bursa, Eskişehir-Afyon, Eskişehir-Ankara karayollarındaki trafik kontrol noktalarına gelen Vali Çakacak, burada durdurulan araçlarda seyahat eden ailelerle bir süre sohbet etti. Özellikle 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla karayollarının daha çok yoğunlaştığını belirten Vali Çakacak, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ardından araçlarda bulunan miniklere kırmızı düdük, şapka ve tişört hediye eden Vali Özdemir Çakacak, çocuklara bu bayram kendilerinin de trafik polisi olduğunu söyledi.

Yapılan uygulamalar sonrası konuşan Vali Çakacak, “17 Ağustos’ta bayram tatili başladı. Çok uzun süren bir bayram tatili biz de Eskişehir Valiliği olarak Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Komutanlığımıza bağlı trafik ekipleri ile 17-27 Ağustos tarihleri arasında hem gidiş hem de dönüşü kapsayacak 10 günlük süre içerisinde bayram tatili dolayısıyla trafikte oluşan yoğunlukta, trafik kazalarını en asgariye indirebilmek amacıyla güvenlik ve trafik tedbirlerimizi aldık. Emniyet Müdürlüğümüz, il mülki hudutlarımız içerisinde bütün güzergahlarda 612 ekip ile bin 292 personel görevlendirerek trafik tedbirlerini uyguluyorlar. Tabi yoğun bir trafik akışı var güzergahımızda. Bu trafik akışında, trafik kazalarının olmaması temennimiz” ifadelerini kullandı.

“Araçların içerisinde kural ihlaline izin vermeyeceğiz”

Çakacak, "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğümüz bu bayramda trafik il güvenliğine ilave olarak bir kampanya başlattı ve her araç içinde çocuklarımız ‘Ben de trafik polisiyim’ diyerek kırmızı düdük kampanyası başlatıldı. Sürücü kural ihlali, aşırı hız yaparsa, kırmızı ışığa riayet etmezse veya araç içerisinde emniyet kemeri takılmazsa çocuklarımız kırmızı düdük öttürecek. Dolayısıyla araçların içerisinde kural ihlaline izin vermeyeceğiz. Bu son derece önemli farkındalık oluşturmak” diye konuştu.