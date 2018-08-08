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08 Ağustos 2018 17:14

Vali Çakacak müjdeyi verdi

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Sağlık Bakanlığı Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanı Sait Çelebi, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç.

Vali Çakacak müjdeyi verdi

08 Ağustos 2018 17:14

Dr. Uğur Bilge ve beraberlerindeki heyeti makamında kabul etti.


Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün kamu-özel işbirliği kapsamında yaptırdığı 1081 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi çalışmalarında artık sona gelindiğini hatırlatan Vali Çakacak, Eskişehir Şehir Hastanesinin açılmasına sayılı günler kaldığını söyledi. Son model teknolojik donanıma ve 5 yıldızlı otel odası konforuna sahip olacak hastanede, vatandaşların sağlık alanında ulaşılan en son teknolojik hizmetlerden yararlanacağını bildiren Vali Çakacak, hastanede görev yapacak sağlık personelinin ise bir süredir uygulamalı eğitim aldığına değindi.


Sağlık Bakanlığı Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanı Çelebi de hastanenin kabul sürecinin tamamlanmasının ardından hizmete girmesiyle birlikte bölgede önemli sağlık merkezi olacağını dile getirerek, Vali Çakacak’a yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.




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