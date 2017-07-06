Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 16:19

Vali Çakacak, Müsteşar Yardımcısı Arat’ı makamında kabul etti

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği ve Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen, “Türk Havacılık Sektörüne Üst Düzey Nitelikli Eleman Yetiştirilmesi” projesinin kapanış programına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kürşat Arat, Vali Özdemir Çakacak’ı makamında ziyaret etti.

Vali Çakacak, Müsteşar Yardımcısı Arat’ı makamında kabul etti

06 Temmuz 2017 16:19


Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Çakacak, havacılık deyince ilk akla gelen şehrin Eskişehir olduğunu kaydetti. Vali Çakacak, ziyaret esnasında yaptığı konuşmada, eğitim standartlarının yükselmesi, sektörde meydana gelen teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi için nitelikli eleman yetiştirilmesine önem verilmesi gerektiğine değindi. Sözlerinin sonunda Vali Çakacak, iyi niyet dilekleri için Müsteşar Yardımcısı Arat’a teşekkür etti.


Avrupa Birliği ve AB Türkiye Delegasyonu iş birliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla yürütülen "Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi" hibe programı kapsamındaki Türk Havacılık Sektörüne Üst Düzey Nitelikli Teknik Eleman Yetiştirilmesi Projesi’ne destek olduklarını dile getiren Müsteşar Yardımcısı Arat da, Vali Çakacak’a yeni görevinde başarılar diledi.


Sohbet havasında geçen ziyareti ardından Müsteşar Yardımcısı Arat, Valilikten ayrıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:16
  • Güneş :05:29
  • Öğle :13:14
  • İkindi :17:11
  • Akşam :20:37
  • Yatsı :22:31
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!