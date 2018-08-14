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14 Ağustos 2018 10:47

Vali Çakacak odaların önemini vurguladı

Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyaret eden Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Suat Er ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, odaların önemine değindi.

Vali Çakacak odaların önemini vurguladı

14 Ağustos 2018 10:47


Devletin esnaf ve sanatkârlara büyük önem verdiğini ifaden eden Vali Özdemir Çakacak, ziyaret esnasında yaptığı konuşmada sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının önemine değindi. Türkiye’nin daha çok kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayan herkese teşekkürlerini ileten Vali Çakacak, Türkiye’nin; birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ve dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğunu bildirdi. Eskişehir’in yararına yapılması gereken çalışmalarda sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının her zaman yardımcı olduğunu kaydeden Vali Çakacak, Eskişehir’in kalkınmasına, gelişmesine ve daha çok tanıtılmasına Eskişehir Valiliği olarak büyük önem verdiklerini söyledi.


Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından yapılan çalışmalar hakkında Vali Çakacak’a bilgi veren Başkan Er de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.




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