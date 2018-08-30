Vali Çakacak, Seyitgazi ilçe muhtarlarıyla bir araya geldi

Vatandaşların yaşadığı çevredeki sıkıntılarını ilgili kurumlara iletmesi gerektiğini belirten Çakacak, muhtarların halkla devlet arasında bir köprü oluşturduğunu söyledi. Toplantının açılışında konuşma yapan Vali Çakacak, “Vatandaşlarımıza karşı kapımız her zaman sonuna kadar açık olmalıdır. Güler yüzlü, tatlı dilli olmalıyız. Gösterdiğimiz bir güler yüz vatandaşlarımızın resmi dairelerden memnun ayrılmasını sağlayacaktır. Vatandaşlarımızın isteklerini ve dertlerini dinleyeceğiz. Bizler, bu millete hizmet etmek için görevlendirildik. Vatandaşlarımıza karşı yükümlü olduğumuz görevlerimiz var. Bunların en başında da ulaşılabilir olmak geliyor” diye belirtti.

Vali Çakacak, muhtarların sorunlarını dinlemek ve bu sorunların çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla düzenlenen toplantılara büyük önem verdiklerini kaydetti. Muhtarlardan gelen talepleri toplantıda yer alan ilgili kurum müdürlerine hemen ileten Vali Çakacak, inceleme yapılması gereken taleplerin ise en kısa sürede çözüme kavuşacağını söyledi.