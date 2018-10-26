Vali Çakacak, Seyitgazi Muhtarlar Derneği yöneticilerini kabul etti

Ziyarette, vatandaşlardan gelen istek ve taleplerin kamu kurum ve kuruluşları tarafından karşılanma noktasında muhtarların önemli bir köprü vazifesi gördüğünü bildiren Vali Çakacak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sık sık ilçe ziyaretleri gerçekleştirdiğini hatırlatan Vali Çakacak, bu ziyaretler esnasında muhtarlarla ve vatandaşlarla bir araya geldiğini, iletilen sorunların ise titizlikle değerlendirildiğini söyledi. Devletimizin tüm makam ve mevkilerinin vatandaşımıza hizmet etmek amacıyla var olduğunu vurgulayan Vali Çakacak, kapılarının her zaman vatandaşa açık olduğunu ifade etti.

Kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkürlerini ileten Muhtarlar Derneği Seyitgazi Şube Başkanı Erden ise, Seyitgazi ilçesinde 51 mahalle bulunduğunu ve gece gündüz demeden vatandaşın hizmetinde olduklarını söyledi.