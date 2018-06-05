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05 Haziran 2018 16:27

Vali Çakacak, siyasi parti il başkanları ile bir araya geldi

Vali Özdemir Çakacak, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27.

Vali Çakacak, siyasi parti il başkanları ile bir araya geldi

05 Haziran 2018 16:27

Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde siyasi parti il başkanları ile bir araya geldi.


Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile siyasi partilerin il başkanları ve temsilcileri katıldı.


Toplantıda, seçim güvenliğine yönelik olarak düşüncelerini ifade eden Vali Çakacak, “Anayasanın 79. maddesine göre seçimler yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır. Seçimlerin başlamasından bitiminde kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapmak ve yaptırmak seçim sürecinde ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama görevi YSK’nındır denmektedir. Buna göre seçim işlemlerinin düzen içinde yapmak ve yaptırma görevi YSK’nın denetiminde il ve ilçe seçim kurullarına aittir. Kamu kurum ve kuruluşları da seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde başarı ile gerçekleştirilerek millet iradesinin sandığa yansımasını sağlamak amacıyla il ve ilçe seçim kurullarına her türlü desteği verecektir” şeklinde konuştu.


Vali Özdemir Çakacak, seçim güvenliğini; seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası olarak üç aşamalı bir şekilde ele alıp, değerlendirildiğini vurguladı. Buna yönelik olarak seçim günü kolluk kuvvetlerinde bütün izinlerin kaldırıldığını ve kolluk görevlilerimizin tamamının görev başında olacağını, başta Valiliğimiz olmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığında oluşturulan Seçim Harekat Merkezlerinde seçimin titizlikle takip edileceğini ifade etti.


Seçimlerin demokrasimizin olmazsa olmazı olduğunu ifade eden Vali Çakacak, seçimlerin bir bayram ve şölen havasında geçmesini dileyerek, kazananın demokrasi ve Türkiye olacağını belirtti.




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