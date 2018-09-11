Vali Çakacak, Toç Bir-Sen Genel Başkanı Öztürk'ü kabul etti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) Genel Başkanı Hüseyin Öztürk'ü, Toç Bir-Sen İl Başkanı Yüksel Karabağ'ı ve Memur-Sen İl Başkanı Muammer Karaman'ı makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Başkan Öztürk'e sendika olarak yürüttükleri çalışmalarda başarılar diledi. Ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkürlerini ileten Toç Bir-Sen Genel Başkanı Öztürk ise, sendikanın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.