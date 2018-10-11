Vali Çakacak, TÜBİTAK Başkanı Mandal'ı kabul etti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof.
Dr. Hasan Mandal'ı makamında kabul etti.
Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, TÜBİTAK Başkanı Mandal'ı Eskişehir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.
Ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkürlerini ileten TÜBİTAK Başkanı Mandal ise, günün anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı. Sohbet havasında geçen ziyaretin ardından Başkan Mandal valilik binasından ayrıldı.