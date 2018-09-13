Vali Çakacak TÜLOMSAŞ Lokomotif Fabrikası'nı inceledi

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında Genel Müdür Hayri Avcı'dan bilgi aldı.

Fabrikanın üretim alanını gezerek işçilerle sohbet eden Vali Çakacak, ilerlemiş teknolojisi ve üretimdeki yetenekleri sebebiyle demir yolu sanayinin ilklerinden biri olan TÜLOMSAŞ'ın Eskişehir'in sanayisine büyük katkı sağladığını kaydetti. Raylı sistemler sektörünün ihtiyacı olan her türlü ürün ve hizmeti karşılayan TÜLOMSAŞ'ın kente önemli bir istihdam sağladığını hatırlatan Vali Çakacak, ayrıca TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü'nün Eskişehir'in ağır sanayi alanında kalkınmasına büyük katkı sunduğunu belirterek, Genel Müdür Avcı'ya verdiği bilgiler için teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Müdür Hayri Avcı da, ana faaliyeti TCDD'nin lokomotif ve vagon ihtiyacını karşılamak olan TÜLOMSAŞ'ın çeşitli tipte lokomotif, demir yolu bakım aracı, bojili yük vagonu, değişik tipte dizel motor, alternatör, cer motoru, çelik ve pik döküm üretim hizmetleri verdiğini söyledi. Genel Müdür Avcı, raylı sistemler sektöründe milli tasarıma sahip ürünleri geliştirerek üreten ve tüm dünyaya satan bir kuruluş olduklarını konuşmasında belirtti.

Fabrika gezisi esnasında 15 Mayıs 1937 yılında Türkiye'de ilk kez faaliyete geçen kaynak evini inceleyen Vali Çakacak, daha sonra işçilerin kaynak eğitimi gördüğü kaynak simülatörünü kullandı.