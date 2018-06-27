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27 Haziran 2018 13:58

Vali Çakacak, Türk Kızılay’ı Eskişehir Şubesi’ni ziyaret etti

Vali Özdemir Çakacak, Türk Kızılay’ı Eskişehir Şubesi’ni ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında Başkan Yüksel Girgin’den bilgi aldı.

Vali Çakacak, Türk Kızılay’ı Eskişehir Şubesi’ni ziyaret etti

27 Haziran 2018 13:58


Gönüllülük esasına dayanarak yapılan işlerin dayanışma bütünlüğünü ve kardeşlik bağlarını arttırdığını kaydeden Vali Çakacak, Türkiye’nin en köklü yardım kuruluşlarından biri olan Türk Kızılay’ının yardımlarını dünyanın dört bir yanına ulaştırdığını söyledi.


Yardımsever Türk halkının yaptığı yardımların Türk Kızılay’ı sayesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını bildiren Vali Çakacak, ulusal ve uluslararası düzeyde saygınlığını ve hizmet kalitesini sürekli geliştiren Kızılay’ın, hiçbir ayrım yapmaksızın ihtiyacı olan her insana yardım ettiğini belirtti.


Zor günlerinde insanların yardımına koşan Kızılay’a herkesin destek olmasını isteyen Vali Çakacak, birlik ve beraberliğin simgesi olan yardımlaşmanın insanlar arasındaki iyi ilişkileri daha da arttıracağını ifade etti. Ülkemiz için önemli bir kuruluş olan Kızılay’ın isteyen herkese ilk yardım eğitimi verdiğini de hatırlatan Vali Çakacak, Türk Kızılay’ının yaptığı çalışmaları takdirle karşıladığını sözlerinin sonuna ekledi.


Eskişehir halkının Kızılay’a karşı çok duyarlı olduğunu bildiren Başkan Girgin ise, nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. 150 yıllık geçmişe sahip olan Kızılay’ın kurumsal alanını genişleterek büyüdüğünü kaydeden Başkan Girgin, yapılan çalışmalar hakkında Vali Çakacak’a bilgiler verdi.




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