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04 Temmuz 2018 17:57

Vali Çakacak, Türkiye Harp Malulü Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği’ni kabul etti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türkiye Harp Malulü Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hacı Şahin ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Vali Çakacak, Türkiye Harp Malulü Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği’ni kabul etti

04 Temmuz 2018 17:57


Aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize her zaman minnet ve şükran borçlu olduğumuzu dile getiren Vali Çakacak, şehit aileleri ve gazilerimizle sık sık bir araya geldiklerini söyledi. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Çakacak, "Bugün bu topraklarda özgürce yaşıyor ve şanlı bayrağımızı gönderde dalgalandırabiliyorsak, bunun aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz sayesindedir" dedi.


Ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak’a teşekkür eden Başkan Şahin ise, ülkemizdeki birlik ve beraberliğin bozulmaması için üzerlerine ne görev düşerse yapmaya hazır olduklarını bildirdi.




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