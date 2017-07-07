İlk olarak Mihalıççık Belediye Başkanı İsmail Uysal’ı makamında kabul eden Vali Çakacak, hayırlı olsun dileklerinde bulanan Başkan Uysal’a teşekkür etti. Vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak, rahatını ve huzurunu sağlayacak çalışmalara her zaman destek olmak istediklerini dile getiren Vali Çakacak, topluma yönelik yapılan işlerin ekip ruhuyla yürütülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Daha sonra BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim’in hayırlı olsun ziyaretini kabul eden Vali Çakacak, Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğini geliştirerek kalkınmaya yön veren BEBKA Ajansı’nı; kaynakları yerinde kullanan ve kalkınmaya hizmet eden bir kurum olarak değerlendirdi.

Mihalıççık Belediye Başkanı İsmail Uysal ve BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim de, geliştirdikleri projeler ve yürütülen çalışmaları hakkında ziyaret esnasında Vali Çakacak’a bilgi verdi.