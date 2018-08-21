Vali Çakacak vatandaşlarla bayramlaştı

Vatandaşların ailesi ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir Kurban Bayramı geçirmesini dileyen Vali Özdemir Çakacak, bayramları, toplumsal dayanışmanın, yardımlaşmanın en yükseğe çıktığı günler olarak değerlendirdi. Bayramın, Türkiye ile birlikte İslam alemine hayırlar getirmesini, rahmet ve bereketinin sıkıntılardan kurtuluşa vesile olmasını temenni eden Vali Çakacak, “Milli ve manevi hislerimizi coşturarak milletçe kenetlenmemizi sağlayan bayram günlerinin Türk Milleti için önemi ve anlamı çok büyüktür” dedi.

Cami cemaati ile tek tek bayramlaşan Vali Çakacak, namaza gelen çocuklara yakın ilgi gösterdi. “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı iyi yetiştirmeli ve onlara sevgiyle yaklaşmalıyız” diye konuşan Vali Çakacak, cami çıkışı çocuklara ve vatandaşlara simit ikramında bulundu. Cami bahçesinde vatandaşlarla ve yabancı uyruklu öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Çakacak’a, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de eşlik etti.