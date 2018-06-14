Her bayram arifesinde olduğu gibi bugün de ilk olarak şehit kabirlerini ve şehitlerin emaneti olan ailelerini ziyaret ettiklerini dile getiren Vali Çakacak, “Bu toprakları bizlere vatan yapan tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve saygıyla anarken, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Bayramlarda başta şehit yakınlarımızı, gazilerimizi, hastalarımızı, aile büyüklerimizi ve komşularımızı ziyaret etmeliyiz. Birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştiren, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı harekete geçiren, milli ve manevi hislerimizi coşturarak milletçe kenetlenmemizi sağlayan bayram günlerinin Türk Milleti için önemi ve anlamı çok büyüktür” dedi.

Şehit Dunca’nın kızı Zeynep Naz’a bayram hediyesi veren Vali Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, daha sonra ziyaretlerini sonlandırdı.