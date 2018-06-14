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14 Haziran 2018 15:58

Vali Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, Şehit Dunca’nın ailesini ziyaret etti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, Suriye’nin Afrin Bölgesinde yapılan askeri harekat sırasında şehit düşen Piyade Binbaşı Mithat Dunca’nın eşi Lütfiye Dunca’yı ve kızı Zeynep Naz Dunca’yı evlerinde ziyaret etti.

Vali Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, Şehit Dunca’nın ailesini ziyaret etti

14 Haziran 2018 15:58


Her bayram arifesinde olduğu gibi bugün de ilk olarak şehit kabirlerini ve şehitlerin emaneti olan ailelerini ziyaret ettiklerini dile getiren Vali Çakacak, “Bu toprakları bizlere vatan yapan tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve saygıyla anarken, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Bayramlarda başta şehit yakınlarımızı, gazilerimizi, hastalarımızı, aile büyüklerimizi ve komşularımızı ziyaret etmeliyiz. Birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştiren, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı harekete geçiren, milli ve manevi hislerimizi coşturarak milletçe kenetlenmemizi sağlayan bayram günlerinin Türk Milleti için önemi ve anlamı çok büyüktür” dedi.


Şehit Dunca’nın kızı Zeynep Naz’a bayram hediyesi veren Vali Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, daha sonra ziyaretlerini sonlandırdı.




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