Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 15:31

Vali Çakacak yeni görevine başladı

Yayınlanan son Valiler Kararnamesi ile Mersin Valiliği’nden Eskişehir Valiliği’ne atan atanan Vali Özdemir Çakacak bugün görevine başladı.

Vali Çakacak yeni görevine başladı

03 Temmuz 2017 15:31


Valilik binası önünde Vali Çakacak için karşılama töreni düzenlenirken, protokol üyeleri uzun bir sıra oluşturdu. Eşi Kevser Çakacak ile birlikte kendisini karşılayan protokol üyeleri ile selamlaşan Vali Çakacak, ardından makam odasına geçerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Vatandaşa daha iyi hizmet götürmek için çalışacaklarını kaydeden Vali Çakacak, "Son çıkan Valiler Kararnamesi ile Mersin Valiliğinden Eskişehir Valiliğine atandım ve şuan itibariyle görevime başlamış bulunuyorum. Güzel ülkemizin değişik yerlerinde, Manisa’dan Van’a kadar bayrağımızın dalgalandığı her yerde görev yaptım. Bugünden itibaren görevime Eskişehir Valisi olarak devam ediyorum. Eskişehir’de Eskişehirlilere hizmet etmek benim için bir onurdur, bir şereftir. Milletimize hizmet etmek bir onurdur bir şereftir dedik. Milletimize hizmet ederken ana felsefemiz ulaşılabilir olmaktır. Ben Kırşehir’de görev yaptım, Ahi Evran’ın memleketinde. Kırşehir’de görev yaptığımız süre içerisinde biraz daha derinlemesine bilgi sahibi oldum Ahi Evran’ın felsefesiyle. Ahi Evran Veli der ki, ’Elin, kapın, sofran açık olsun, güler yüzlü olun, tatlı dilli olun’. Değerli arkadaşlar, biz sadece bu ilkeyi kamu yönetiminde vatandaşlara karşı uygularsak vatandaşımızın devletine olan güvenini arttırmış, toplumsal huzura, toplumsal barışa en büyük katkıyı yapmış oluruz. Onun için kamu görevlisi tüm arkadaşlardan benim ricam, kapılarımızın vatandaşlarımıza açık olması. Önemli olan vatandaşın gönlüne girmektir, vatandaşımızla ilgilenmektir. Vatandaşlarımız aslında ilgi istiyor çeşitli sebeplerle. Hukuki olabilir, başka sebeplerle olabilir, işi olmayabilir. Ama gösterilen ilgi, gösterilen bir tatlı dil vatandaşın resmi dairelerden huzur içerinde ayrılmasına vesile olur" dedi.



"Bir ve beraber olduğumuz müddetçe ülkemizin yolu, milletimizin yolu açıktır"


Konuşmasında 15 Temmuz hadisesine de değinen Vali Çakacak, sözlerini şu şekilde tamamladı;


"Başarı ekip işidir, ekip çalışmasıdır. Dolayısıyla biz burada ekip derken sadece kamu kurum ve kuruluşlarını kastetmiyoruz. Eskişehir’in tüm dinamiklerini kastediyoruz değerli arkadaşlar. Dolayısıyla birlik beraberlik içerinde Eskişehir halkına en iyi hizmeti vermenin gayreti içerinde olacağız. Hem Eskişehir’in ihtiyacı var birlik beraberliğe, hem ülkemizin ihtiyacı var. Çünkü bir yıl önce maalesef 15 Temmuz gibi bir kabus yaşadık. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımızı meydanlara davet etmesiyle birlikte yediden yetmişe, kadın erkek demeden milletimizin değerli evlatları tarihte birçok kez örneklerini gösterdiği gibi birlik beraberliğin nasıl büyük bir güç olduğunu bir daha bütün dünyaya göstermiş olduk. onun için bizler farklılıklarımızı zenginlik olarak görerek, bir ve beraber olduğumuz müddetçe ülkemizin yolu, milletimizin yolu açıktır."


Vali Özdemir Çakacak’ın konuşmasının ardından basın mensuplarından soru alınmadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:14
  • Güneş :05:28
  • Öğle :13:13
  • İkindi :17:11
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:33
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!