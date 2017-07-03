Vali Çakacak yeni görevine başladı

Valilik binası önünde Vali Çakacak için karşılama töreni düzenlenirken, protokol üyeleri uzun bir sıra oluşturdu. Eşi Kevser Çakacak ile birlikte kendisini karşılayan protokol üyeleri ile selamlaşan Vali Çakacak, ardından makam odasına geçerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vatandaşa daha iyi hizmet götürmek için çalışacaklarını kaydeden Vali Çakacak, "Son çıkan Valiler Kararnamesi ile Mersin Valiliğinden Eskişehir Valiliğine atandım ve şuan itibariyle görevime başlamış bulunuyorum. Güzel ülkemizin değişik yerlerinde, Manisa’dan Van’a kadar bayrağımızın dalgalandığı her yerde görev yaptım. Bugünden itibaren görevime Eskişehir Valisi olarak devam ediyorum. Eskişehir’de Eskişehirlilere hizmet etmek benim için bir onurdur, bir şereftir. Milletimize hizmet etmek bir onurdur bir şereftir dedik. Milletimize hizmet ederken ana felsefemiz ulaşılabilir olmaktır. Ben Kırşehir’de görev yaptım, Ahi Evran’ın memleketinde. Kırşehir’de görev yaptığımız süre içerisinde biraz daha derinlemesine bilgi sahibi oldum Ahi Evran’ın felsefesiyle. Ahi Evran Veli der ki, ’Elin, kapın, sofran açık olsun, güler yüzlü olun, tatlı dilli olun’. Değerli arkadaşlar, biz sadece bu ilkeyi kamu yönetiminde vatandaşlara karşı uygularsak vatandaşımızın devletine olan güvenini arttırmış, toplumsal huzura, toplumsal barışa en büyük katkıyı yapmış oluruz. Onun için kamu görevlisi tüm arkadaşlardan benim ricam, kapılarımızın vatandaşlarımıza açık olması. Önemli olan vatandaşın gönlüne girmektir, vatandaşımızla ilgilenmektir. Vatandaşlarımız aslında ilgi istiyor çeşitli sebeplerle. Hukuki olabilir, başka sebeplerle olabilir, işi olmayabilir. Ama gösterilen ilgi, gösterilen bir tatlı dil vatandaşın resmi dairelerden huzur içerinde ayrılmasına vesile olur" dedi.

"Bir ve beraber olduğumuz müddetçe ülkemizin yolu, milletimizin yolu açıktır"

Konuşmasında 15 Temmuz hadisesine de değinen Vali Çakacak, sözlerini şu şekilde tamamladı;

"Başarı ekip işidir, ekip çalışmasıdır. Dolayısıyla biz burada ekip derken sadece kamu kurum ve kuruluşlarını kastetmiyoruz. Eskişehir’in tüm dinamiklerini kastediyoruz değerli arkadaşlar. Dolayısıyla birlik beraberlik içerinde Eskişehir halkına en iyi hizmeti vermenin gayreti içerinde olacağız. Hem Eskişehir’in ihtiyacı var birlik beraberliğe, hem ülkemizin ihtiyacı var. Çünkü bir yıl önce maalesef 15 Temmuz gibi bir kabus yaşadık. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımızı meydanlara davet etmesiyle birlikte yediden yetmişe, kadın erkek demeden milletimizin değerli evlatları tarihte birçok kez örneklerini gösterdiği gibi birlik beraberliğin nasıl büyük bir güç olduğunu bir daha bütün dünyaya göstermiş olduk. onun için bizler farklılıklarımızı zenginlik olarak görerek, bir ve beraber olduğumuz müddetçe ülkemizin yolu, milletimizin yolu açıktır."

Vali Özdemir Çakacak’ın konuşmasının ardından basın mensuplarından soru alınmadı.