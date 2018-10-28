Vali Çakacak'ın Kızılay Haftası mesajı

Kızılay'ın dünyanın en köklü ve en güçlü yardım teşkilatlarından biri olduğuna değinen Vali Çakacak, 28 Ekim-3 Kasım tarihlerinde çeşitli etkinlikler ile Kızılay Haftası'nın kutlandığını belirtti. Vali Çakacak mesajında, "Türk Kızılayı din, dil, soy ve renk ayrımı yapmadan savaş ve doğal afetler sonrasında ihtiyaç sahibi ve yoksul insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımları ulaştırarak 150 yıldır dünyada iyiliğin timsali olmaktadır. Bir buçuk asırdır büyük fedakârlıklarla bu onurlu görevi yerine getiren Türk Kızılayı çalışanları, dün olduğu gibi bugün de milletimizden aldığı güç ve destekle dünyanın en ücra köşelerindeki muhtaç insanlara yardım elini uzatmakta ve tarih boyunca önce insan, diyen medeniyetimizin en güzel örneklerini sergilemektedirler. Zor şartlar altında kalan her bir insan için umut ve güven kaynağı olan Türk Kızılayı, aynı zamanda Türk milletinin ‘insan odaklı medeniyet anlayışının' somutlaşmış bir hâlidir. Yüksek insanî değerlere sahip kültürümüzde Türk Kızılayı; milletimizden aldığı güç ve destekle gerek ülkemizde gerekse dünyada yardımlaşma, dayanışma, dostluk ve işbirliğini destekleyen tavrıyla milletimizin gurur kaynağı olmaktadır. Milletimiz için aynı zamanda bir övünç vesilesi olan Kızılay, milletimizin paylaşma ve dayanışma duygularını arkasına alarak savaşta, doğal afetlerde ve diğer koşullarda zorluk yaşayan insanların yanında olmaya dün olduğu gibi bugün ve yarın da devam edecektir. Bu duygularla, insanlık adına bu ulvi görevi üstlenen ve hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Türk Kızılayı'nın değerli yönetici ve çalışanları ile hayırsever Eskişehirli vatandaşlarımızın Kızılay Haftası'nı kutlar, sevgi ve saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.