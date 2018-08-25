Vali Çakacak’ın Malazgirt Zaferi mesajı

yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malazgirt Zaferi’nin 947. yılını kutlamaktan dolayı Türk milletinin gururlu ve heyecanlı olduğunu ifade eden Vali Çakacak, zafer ile birlikte yeni bir vatanın kazanıldığına dikkat çekti. Zaferin ayrıca bir tapu senedi olduğuna vurgu yapan Vali Çakacak mesajında, "Türk milletinin kaderini değiştiren, dünya tarihinin akışına yeni bir yön tayin eden ve sonuçları itibariyle en şanlı zaferlerimizden birisini oluşturan Malazgirt Zaferi’nin 947. yılını kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Sultan Alparslan’ın Malazgirt’te kazandığı parlak zafer bir askeri başarının çok ötesinde anlam ifade etmektedir. Bu zafer, yalnızca kendisinden dört kat daha kalabalık Bizans ordusuna karşı kazanılmış bir savaş değil, aynı zamanda kazanılmış yepyeni bir vatandır. Malazgirt Zaferi, Türk milletine Anadolu’nun kapılarını ardına kadar açıp, cennet bir vatanın inşa sürecine başlandığı tarihtir. Nitekim bu zaferden yalnızca dört yıl sonra Türkler, Marmara kıyılarına kadar ulaşmış ve o günden bu güne kadar geçen sürede bu coğrafyanın ebedi bir Türk yurdu olduğunu tüm cihana ilan ve ispat etmiştir. Malazgirt, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna uzanan yolun ilk adımıdır. Türk milletine Anadolu’yu vatan kılan bir tapu senedidir ayrıca" ifadelerine yer verdi.

Anadolu topraklarında barışın hakim olduğunu aktaran Vali Çakacak, mesajını şu şekilde sonlandırdı:

"Malazgirt Zaferi’yle, Bizans’ın baskıya, zorlamaya, sömürüye ve adaletsizliğe dayalı yönetim anlayışına Anadolu topraklarında son verilmiş; bu coğrafyadaki halklara Türk Milleti’nin kadim zamanlara dayanan adaletli, merhametli ve hoşgörülü yönetim anlayışı gösterilmiştir. Sultan Alparslan ve komutanlarının gönüllere çaldığı farklı inanç, köken, dil ve kültürlere saygı mayası kısa sürede tutmuş ve bu topraklardaki yaklaşık bin yıllık kardeşliğimizin temelini oluşturmuştur. Bugün dahi aziz milletimizin aynı şuur, inanç ve kararlılıkla kardeşlik ahdimize sahip çıkıp, geçmişinden daha görkemli bir geleceğe ulaşmak için el ele, gönül gönüle olduğunu görmek bizlere kıvanç verirken, ülkemize milletimize düşmanlık besleyenleri kahretmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle 26 Ağustos 1071 yılında kazandığımız Malazgirt Zaferi’nin 947. yıldönümünde başta Sultan Alparslan ve şanlı ordusu olmak üzere Anadolu’yu bizlere ebedi bir vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sonsuz minnetimizi sunuyorum."