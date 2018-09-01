Vali Çakacak’tan 2 Eylül mesajı

Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Vali Çakacak, 2 Eylül’ü büyük bir coşku ve heyecanla kutladığını belirtti. Bağımsızlık uğruna canlarını feda eden şehitleri de anan Çakacak, "İç Anadolu’nun parlayan yıldızı Eskişehir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümünü birlik ve beraberlik içerisinde, coşkuyla ve heyecanla kutluyoruz. Düşman işgali altında kadını erkeği, yaşlısı genciyle çok zor şartlarda büyük bir kahramanlık destanı yazarak kutsal vatan topraklarımızın bağımsızlığı için kahramanca mücadele eden, bu uğurda şehitlik mertebesine ulaşan Eskişehirli şehitlerimizi ve tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla ve minnetle yâd ediyoruz. Anadolu’nun işgali karşısında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başlatılan ve Türk milleti için topyekûn bir mücadeleye dönüşen Kurtuluş Savaşı’mız, her türlü imkansızlığa rağmen Türk milletinin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini, şanlı bayrağımızın sonsuza kadar göklerde dalgalanacağını, ezanlarımızın susmayacağını ve bunlar için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacağını bütün dünyaya göstermesi bakımından çok mühimdir” ifadelerini kullandı.

Eskişehir’in Kurtuluş Savaşı’nda kilit bir konumda olduğunu da vurgulayan Vali Çakacak, “Her alanda olduğu gibi askeri alanda da stratejik bir konumda yer alan Eskişehir’in, özellikle Batı Cephesi düşünüldüğünde Kurtuluş Savaşı’mızda kilit bir konumda olduğu görülecektir. 2 Eylül 1922’de Eskişehir’in düşman işgalinden kurtarılması Büyük Taarruz ile başlayan ve düşmanın İzmir’de denize dökülmesi ile neticelenen kutlu sürecin de en önemli merhalelerinden birisi olmuştur. Vatanımızın işgalden kurtarılışında böylesine önemli bir noktada yer alan Eskişehir’imiz ve Eskişehir halkı, bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından, ‘Efendiler! Eskişehir’i ve Eskişehir halkını çoktan tanırım. Eskişehir halkı, içinde ve yakınında düşman kuvveti mevcut olduğu ve bizim de elimizde kuvvet bulunmadığı zaman çok büyük vatanperverlik, milliyetperverlik ve azim ve kahramanlık göstermiştir’ cümleleri ile övülmüştür” diye belirtti.

Kurtuluş Günü’nden bu yana Eskişehir’in ne kadar çok geliştiğinden ve de Türkiye’nin önemli şehirlerden birisine dönüşmesinden bahseden Özdemir Çakacak, “Eskişehir’imiz düşman işgalinden kurtarıldığı gün yanmış, yıkılmış bir halde iken; vatanperver ve çalışkan halkımızın gayretleriyle bugün, bölgemizin ve ülkemizin önemli şehirlerinden birisine dönüşmüştür. Bizler şehrimizi daha iyi noktalara taşımak için çalışmalarımıza durmaksızın devam edeceğiz. O zor günlere rağmen; başta Eskişehir halkı olmak üzere Anadolu insanının onurunu, gururunu, din, vatan, millet ve bayrak sevgisini ve kahramanlıklarını göstermesi bakımından kurtuluş günleri çok önemlidir. Bu günler tarihe not düşmenin yanında, geleceğimize yön vermesi açısından da son derece önemli günlerdir. Bu duygularla Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümünü tebrik ediyor, Eskişehirli hemşehrilerime en içten sevgi ve saygıları sunuyorum” ifadelerine yer verdi.