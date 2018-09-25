Vali Çakacak'tan yeni rektörlere 'hayırlı olsun' ziyareti

Eskişehir Valisi Özdemir Vali Çakacak, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne yeni atanan rektörlere 'hayırlı olsun' ziyaretlerinde bulundu.

Vali Çakacak, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaretinde, Anadolu Üniversitesi'nin 60. kuruluş yıldönümünü de kutladı ve üniversitenin öğrencilere verdiği eğitim kalitesinin uluslararası standartlarda olduğunu söyledi. Anadolu Üniversitesi'nin 2018 - 2019 eğitim - öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Çakacak, Rektör Çomaklı'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çomaklı ise, hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Çakacak'a teşekkür etti. Üniversitenin bu yıl 60. kuruluş yıldönümü olduğunu hatırlatan Rektör Çomaklı, “Hızla değişen dünyanın yeni koşullarında da söz sahibi olabilecek nesiller yetiştirme niyetinde olan Anadolu Üniversitesi, 2018 - 2019 eğitim - öğretim yılında da milletin ideallerine ulaşma gayretine omuz vermeye hazırdır” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Vali Çakacak, günün anısına Anadolu Üniversitesi Rektörlük Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Çakacak Eskişehir Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu'nu ziyaretinde de yeni görev ve yeni akademik yıl için başarılar diledi. Çakacak, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin akademik anlamda izlenmesinin, ülkemizin geleceği açısından önemli rol oynayacağını söyledi.

Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Döğeroğlu da Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7141 sayılı Kanunla kurulduğunu belirtti. Rektör Döğeroğlu, “Eskişehir Teknik Üniversitesi, en son teknolojik olanaklarla donatılmış bölümlerinde, her biri alanında en iyisi olmaya çalışan ve tüm zamanını öğrencileriyle paylaşan geniş öğretim kadrosuyla öğrencilerini, geleceğin en iyileri olarak hazırlamak üzere çalışmaktadır” diye konuştu.