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20 Haziran 2017 17:25

Vali Çelik, Aşağıçağlan mahalle halkıyla bir araya geldi

Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Eskişehir Odunpazarı Kaymakamlığı tarafından Aşağıçağlan mahallesinde organize edilen halk toplantısına katıldı.

Vali Çelik, Aşağıçağlan mahalle halkıyla bir araya geldi

20 Haziran 2017 17:25


Buluşmada konuşan Vali Çelik, “Bizler, olabildiğince vatandaşlarımızın yanında ve yakınında olmaya çalışıyoruz. Düzenlenen bu toplantılar vesilesiyle, vatandaşlarımızın sorunlarına çare bulmak istiyoruz. Bu yüzden bugün buraya sizleri dinlemeye geldik. Doğrudan bir araya gelerek, vatandaşların istek ve taleplerinin yanı sıra, önerilerine de değer veriyoruz" ifadelerini kullanan Vali Çelik, yapılan hizmetlerde yaşanan aksaklıkların vatandaşlar tarafından gözlemlenmesinin önemli olduğunu söyledi.


Kendilerine iletilen talepleri, ilgili kurumlarla görüşerek en yakın sürede çözüme ulaştırmaya çalıştıklarını bildiren Vali Çelik, toplantıyı düzenleyenlere teşekkür etti.


Toplantıya Vali Çelik’in yanı sıra; Odunpazarı Kaymakamı Cemal Şahin, Aşağıçağlan Mahalle Muhtarı Yüksel Gedik, ilgili kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.




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