Vali Çelik, Aşağıçağlan mahallesi halkıyla bir araya geldi

Toplantıda konuşan Vali Çelik “Bizler, olabildiğince vatandaşlarımızın yanında ve yakınında olmaya çalışıyoruz. Düzenlenen bu toplantılar vesilesiyle, vatandaşlarımızın sorunlarına çare bulmak istiyoruz. Bu nedenle bugün buraya sizleri dinlemeye geldik ” dedi.

Doğrudan bir araya gelerek, vatandaşların istek ve taleplerinin yanı sıra, önerilerine de değer verdiklerini belirten Vali Çelik, yapılan hizmetlerde yaşanan aksaklıkların vatandaşlar tarafından gözlemlenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Kendilerine iletilen talepleri, ilgili kurumlarla görüşerek en yakın sürede çözüme ulaştırmaya çalıştıklarını bildiren Vali Çelik, toplantıyı düzenleyenlere teşekkür etti.

Toplantıya Vali Çelik’in yanı sıra; Odunpazarı Kaymakamı Cemal Şahin, Aşağıçağlan Mahalle Muhtarı Yüksel Gedik, ilgili kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.