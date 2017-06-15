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15 Haziran 2017 18:12

Vali Çelik, Emircik Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Vali Azmi Çelik, Beylikova Kaymakamlığı tarafından Emircik Mahallesinde organize edilen halk toplantısına katıldı.

Vali Çelik, Emircik Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

15 Haziran 2017 18:12


Vatandaşların yaşadığı yerlerdeki sorunları dinleyerek, sorunlara çözüm bulma noktasında devlet olarak çalıştıklarını bildiren Vali Çelik, "Belirli aralıklarla yaptığımız bu toplantılarda, sizlerin bizlere söyleyeceği istekleri dinlemeye geldik. Birinci ağızdan bize aktaracağız sorunlarınıza, varsa önerilerinize büyük bir önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.


Beylikova İlçesine bağlı Emircik Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Vali Çelik, vatandaşların yaşadığı sorunları ilgili kurumlara birebir aktarması gerektiğine vurgu yaptı. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmanın zor bir iş olduğuna değinen Vali Çelik, gelişen teknolojik bilgiler ışığında yapılan işlerin hayatı biraz daha kolaylaştırdığını söyledi. Mahallede yaşayan vatandaşların sorunlarını dile getiren muhtarların kamu hizmeti yaptığını belirten Vali Çelik, sorunların bir an önce çözümü açısından muhtarların ilgili kurumlarla hemen irtibata geçmesini istedi.


Türk milletinin yardımsever bir millet olduğunu kaydeden Vali Çelik, “Türk milleti asil bir millettir. Herkes birbirine yardım etmeyi sever” diye belirtti.


Vali Çelik’in yaptığı konuşmadan sonra, vatandaşlar istek ve taleplerini iletti. Toplantıdan sonra Vali Çelik, Beylikova ilçe esnafını ziyaret ederek, Ramazan ayının hayırlı geçmesini diledi.


Toplantıya Vali Çelik’in yanı sıra, Beylikova Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Salih Söğüt, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp ve ilçe kurum müdürleri katıldı.




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