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22 Aralık 2016 12:32

Vali Çelik, Emniyet Müdürü Dinç’i ziyaret etti

Vali Çelik, Emniyet Müdürü Dinç’i ziyaret etti

22 Aralık 2016 12:32

Vali Azmi Çelik, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek Müdür Engin Dinç’ten yapılan çalışmalar hakkında bilgi.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne gelişi esnasında Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve Eskişehir İl Emniyet Müdür Yardımcıları tarafından karşılanan Vali Çelik, daha sonra ziyaret anısına “Emniyet Şeref Defteri”ni imzaladı. Emniyet Müdürü Dinç’in makamında müdür yardımcıları ile bir araya gelen Vali Çelik, yürütülen çalışmalar, personel, araç ve gereç durumları hakkında bilgi aldı.
İldeki huzur ve güvenin sağlanması için gece gündüz demeden çalışan güvenlik güçlerine teşekkür eden Vali Çelik, yaşanan güzel ortamın devamlılığını sağlamak adına herkesin uyum içerisinde olması gerektiğini savundu. Bu uğurda hayatlarını hiçe sayarak, cansiperane, özverili, kararlı ve korkusuzca görevlerini yerine getiren güvenlik güçlerine şükranlarını sunan Vali Çelik, güvenlik güçlerimizi hedef alan terörist eylemlerin amacına ulaşamayacağını söyledi.
Teknolojik gelişmelere ayak uyduran emniyet teşkilatının uygun modern araç ve gereçlerle donanımlı hale getirildiğini belirten Vali Çelik, görev bilinci içerisinde, yüksek disiplin anlayışına sahip emniyet personelinin, hoşgörülü, güler yüzlü ve yardım sever olmasıyla Türk milletinin gönlünde itibarlı bir yere sahip olduğunu ifade etti.
Müdür Dinç’in gösterdiği misafirperverliğe teşekkür eden Vali Çelik, daha sonra emniyet müdürlüğünden ayrıldı.



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