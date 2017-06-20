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20 Haziran 2017 15:07

Vali Çelik, Gültepe Mahalle Muhtarı Ali Al’ı ziyaret etti

Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Gültepe Mahalle Muhtarı Ali Al’ı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Çelik, Gültepe Mahalle Muhtarı Ali Al’ı ziyaret etti

20 Haziran 2017 15:07


Ziyaret esnasında duygularını dile getiren Vali Çelik, kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekti. Vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilenen muhtarları, mahallede devletin en üst düzey temsilcisi olarak nitelendiren Çelik, “Devletimizin temsilcisi olarak halkın sorunlarıyla yakından ilgilenen muhtarlarımız, toplumu ilgilendiren konularda vatandaşlarımızı en iyi şekilde bilgilendirmelidir” dedi.


Karşılıklı diyaloglar sayesinde her sorunun çözüme ulaşacağını bildiren Vali Çelik, birinin yaptığı birinin bozmaması gerektiğini savundu. Yasalar çerçevesinde, mahallelerde yaşanan sorunların yetkili yerlere en kısa sürede iletilmesini isteyen Çelik, vatandaşların rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak adına Valilik olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.


33 yıldır muhtarlık yaptığı belirten Gültepe Mahalle Muhtarı Al da, mahallesindeki insanların birlik, beraberlik ve güven içerisinde yaşadıklarını kaydetti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Muhtar Al, vatandaşların istek ve taleplerini Vali Çelik’e iletti.




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