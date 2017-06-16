Vali Çelik huzurevi sakinlerinin iftarına katıldı

Huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenen Vali Çelik ve eşi Emel Çelik, sosyal faaliyetler kapsamında yapılan çalışmaları yakından inceledi. Daha sonra okunan akşam ezanıyla birlikte tutulan oruçlar açıldı, dualar edildi.

Mübarek Ramazan ayının herkese hayırlı olmasını dileyen Vali Çelik, iftar programı nedeniyle aynı sofrada bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Devletimizin sosyal hizmetler alanında yaptığı çalışmaların azımsanmayacak nitelikte olduğunu aktaran Vali Çelik, “Devletimizin tek gayesi, küçüğüyle, büyüğüyle bizim bir aile olduğumuzu hissettirmektir. Son zamanlarda sosyal hizmetler alanında güzel çalışmalar yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Burada yaşadığınız birlik ve beraberliğin hiçbir zaman bozulmamasını diliyorum. Allah, hepinize sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler versin inşallah” dedi.

İftar programına, İl Jandarma Komutan Albay Uysal Ağaoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sultan Murat Aydın da katıldı.

Programın sonunda Vali Çelik ve eşi Emel Çelik, huzurevi sakinleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.