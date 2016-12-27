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27 Aralık 2016 17:27

Vali Çelik, İsmetpaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Vali Çelik, İsmetpaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

27 Aralık 2016 17:27

Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Mahmudiye İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen vatandaşlarla buluşma toplantısına katıldı.
Mahmudiye ilçesi mahalle muhtarları ve İsmetpaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Vali Çelik, zaman zaman yapılan bu toplantılarla istek ve temennileri dinleme fırsatı bulduklarını ve kaliteli hizmetin vatandaşa ulaştırılması için ortak akıl ürettiklerini dile getirdi. Toplumun huzur ve güven içerisinde yaşaması için vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde olmasını isteyen Vali Çelik, “Önce birbirimize saygılı olmalıyız. Birbirimizin düşüncesine saygı gösterir ve ortak bir fikir etrafında birleşirsek bulunduğumuz yerde huzur ve güven içerisinde yaşarız” dedi.
Bu toplantıların mahallede yaşayan vatandaşlara hizmet noktasında faydalı olacağını bildiren Vali Çelik, insanoğlunun yaşadığı yerlerde her zaman çeşitli sorunların olabileceğini, insanların rahat ve huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlamak adına herkesin elinden geleni yapması gerektiğini söyledi.
Toplantıya katılan muhtarlara ve mahalle sakinlerine teşekkür eden Vali Çelik, istek ve temennilerin ilgili kurumlara iletileceğini kaydetti.
Toplantıya, Vali Yardımcısı ve Mahmudiye Kaymakam Vekili Ferhat Çağlar, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ve ilçe kurum müdürleri de katıldı.



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