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23 Haziran 2017 11:27

Vali Çelik: “Şehit ve gazilerimize minnet borçluyuz”

Odunpazarı Kaymakamlığı şehit ve gazi aileleri onuru iftar programı düzenledi.

Vali Çelik: “Şehit ve gazilerimize minnet borçluyuz”

23 Haziran 2017 11:27


Programa, Vali Azmi Çelik, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Vali Yardımcıları Bekir Şahin Tütüncü, Aslan Avşarbey, Odunpazarı Kaymakamı Cemal Şahin, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi aileleri katıldı.


Programda bir konuşma yapan Vali Çelik, Odunpazarı Kaymakamlığı tarafından organize edilen iftarda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. “Şehitlerimize, gazilerimize ve milletimize emanet edilen ailelerine ne kadar şükran duysak, ne kadar minnet duysak azdır” diyen Vali Çelik, vatanın bölünmez bütünlüğünü koruma uğruna canlarını seve seve veren şehitlerimize rahmet dilerken, ailelerine de sabırlar ihsan eyledi. Gazileri de unutmayan Vali Çelik, hayatta olan gazilerimize uzun ömürler dilerken, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi ise rahmetle andı.


Bin yıldır; ezanların dinmemesi, bayrağımızın gönderden inmemesi ve vatan toprağını bölünmemesi uğruna canlarını seve seve feda eden şehitleri rahmetle anan Kaymakam Şahin de, şehit yakınlarının ve gazilerin bu millete emanet olduğunu söyledi.


Konuşmalardan sonra okunan akşam ezanıyla birlikte oruçlar açıldı, dualar edildi. Programda Vali Çelik, şehit ve gazi aileleriyle yakından ilgilendi.




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