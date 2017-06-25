Vali Çelik ve eşi Emel Çelik çocuk ve yaşlılarla bayramlaştı

Ramazan Bayramı münasebetiyle ilk olarak 0-6 yaş 75’inci Yıl Çocuk Yuvası ve ardından da kız yetiştirme yurdu çocuklarıyla bayramlaşan Vali Çelik ve eşi Emel Çelik, çocuklara bayram harçlığı ve çeşitli hediyeler verdi.

Vali Çelik, “Ramazan Bayramı’nın manasına uygun olarak bayramda dost, akraba ve komşularımızı, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etmeli, kimsesiz çocuklarımızın, engelli ve yaşlılarımızın yüzlerini güldürmeli, ihtiyaç sahiplerine yardım elimizi uzatmalı ve onların gönüllerini almalıyız” şeklinde konuşarak, bayramların, insanların birbirini hatırladığı, gönüllerin alındığı takdirde manasına uygun yaşanabileceğini belirtti. Daha sonra Hacı Süleyman Çakır Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan huzurevi sakinleri ve çalışanlarıyla bayramlaşan Vali Çelik ve eşi Emel Çelik, huzurevi sakinlerine bayram hediyesi verdi. Sevgi, kardeşlik, birlik ve beraberlik için bayramların mükemmel bir fırsat olduğunu kaydeden Vali Çelik, huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet ederek, dilek ve temennileri dinledi.