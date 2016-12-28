Vali Çelik’den Genel Sekreter Barçın’a hayırlı olsun ziyareti

Eskişehir Valisi Azmi Çelik, geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Tunga Barçın’ı makamında ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulundu.

Eskişehir’deki sağlık hizmetlerinin daha kaliteli hale getirilmesine ve kurumlar arası işbirliğine önem verdiklerini ifade eden Genel Sekreter Barçın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Çelik’e iyi niyet dilekleri için teşekkür etti.

Göreve yeni başlayan Genel Sekreter Barçın’ı tebrik eden Vali Çelik ise, gelişen teknoloji ile birlikte sağlık alanında ülkemizin büyük bir değişim yaşadığını söyledi. Eskişehir’deki hastanelerin ilimizdeki vatandaşlara en iyi şekilde hizmet verdiğini aktaran Vali Çelik, il dışından ve hatta yurt dışından gelen hastaların da en kaliteli bir şekilde sağlık hizmetinden faydalandığını kaydetti. Sağlık hizmetindeki kalitenin artmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Çelik, insan sağlığının her şeyden önce geldiğini ifade etti.

Ziyaret esnasında Genel Sekreter Barçın, ilimizdeki sağlık kurumları, hastanelerdeki mevcut durum, personel durumları ve devam eden yatırımlar hakkında Vali Çelik’e bilgi verdi.