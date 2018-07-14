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14 Temmuz 2018 15:38

Valinin makam aracı sünnet arabası oldu

Şehit Polis Memuru Olgun Kurbanoğlu’nun oğlu Mehmet Akif Kurbanoğlu’nun sünnet arabası olarak Eskişehir Valisi’nin makam aracı tahsis edildi.

Valinin makam aracı sünnet arabası oldu

14 Temmuz 2018 15:38


Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Polis Memuru Olgun Kurbanoğlu’nun oğlu Mehmet Akif Kurbanoğlu’nun sünnet düğünü unutulmayacak görüntülere sahne oldu. Kurbanoğlu’nun sünnet arabası Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak’ın makam aracı okurken, vatandaşlar tarafından oluşturulan uzun konvoy trafikte seyretti. Ardından ise Polis Evi’ne sünnet düğünü gerçekleştirildi.



“Gururluyum”


Şehit eşi Asuman Kurbanoğlu, oğlunun sünnet düğününde yaşadıklarını anlattı. Büyük bir mutluluk yaşadığını belirten anne Kurbanoğlu, “Gururluyum. Gururumuz ilk başta eşimin şehadetinden dolayı. Hüzünlüyüm, yokluğundan dolayı. Mutluyum, çok mutluyum ve gururluyum. Yani duygularım çok yoğun aslında. Tarifi de yok gibi. Çünkü tarif edilmiyor. Bir yerde kalıyorsunuz, kilitleniyorsunuz, tarif edemiyorsunuz. Ama mutluyum, gururluyum, onurluyum, hüzünlüyüm. Hepsi karışık. Vali beyin, Emniyet Müdürümüzün, emniyetteki personel arkadaşlarımızın hepsinin emeği çok fazla üzerimizde. Hepsinin desteği hep yanımızdaydı bizim. Hiç bizi yalnız bırakmadılar. Ben burada sizlerin aracılığıyla da hepsine çok teşekkür ediyorum. Başta Vali Beye, İl Emniyet Müdürümüze, Engin ağabeye ve emniyetteki bütün ağabeylerime, ablalarıma, kardeşlerime hepinizin aracılığıyla çok teşekkür ediyorum” dedi.


Minik Mehmet Akif’in sünnet düğününe AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ve eşi Semra Avcı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç katıldı.




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