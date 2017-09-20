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20 Eylül 2017 13:09

Varislerin ve venöz yetmezliğinin ameliyatsız tedavisi mümkün

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı Başkanı Doç.

Varislerin ve venöz yetmezliğinin ameliyatsız tedavisi mümkün

20 Eylül 2017 13:09

Dr. Fahrettin Küçükay, bacak varislerinin ve venöz yetmezliğin damar içi yolla ameliyatsız tedavisi hakkında bilgilendirici bir açıklama yaptı.


Doç. Dr. Fahrettin Küçükay konuyla alakalı, Varisler ve venöz yetmezliğinin, damarların genişlemesine, ağrı, zonklama, ödem oluşmasına, yorgunluk, huzursuzluk, kaşıntı ve gece krampları meydana gelebilmesine neden olabileceğini söyledi.



Varislerin hayatı ve konforlu yaşamayı oldukça olumsuz etkilediğini belirten Küçükay, "Tablo daha da ilerlerse kronik deri değişiklikleri, skleroz, atrofi, bacaklarda yara açılması, ülserlerin görülebilmesi ve damar iltihabı izlenebilir. Ayrıca damarların gittikçe genişlemesi önemli kozmetik sorunlara yol açabilir. Aile hikayesinin olması, uzun süre ayakta durmayı gerektiren işlerde çalışma, şişmanlık ve gebelik venöz yetmezlik oluşmasında başlıca risk faktörleridir. Tanısı fizik muayene ve renkli doppler ultrasonografi incelemesi ile konur. Yüzeysel damarlarda, yüzeysel damarları derin damarlara bağlayan damarlarda (perforan venlerde) reflü (geriye doğru kan akımı kaçışı) ve genişlemelerin tespit edilmesi venöz yetmezlik tanısında önemlidir. Geleneksel olarak bu varislerin cerrahi olarak bağlanıp çıkarılması yakın zamana kadar tercih edilen tedavi yöntemiydi. Fakat bu variköz genişlemelerin girişimsel radyolojik olarak görüntüleme yöntemleri eşliğinde termoablatif (ısıya bağlı olarak, büzüştürülme ve tıkanma şeklinde) olarak tedavileri güncel bir alternatif oluşturmaktadır. Varislerin damar içi yöntemle termoablatif tedavisi; cerrahiye göre daha kısa süre alması, semptomların daha hızlı düzelmesi, daha hızlı toparlanma süreci, daha az hastanede yatış gerektirmesi, daha az ağrılı olması, deri üstünde yara izleri ve skar dokusu bırakmaması, yüksek başarı ve düşük tekrarlama oranları nedeniyle günümüzde ilk planda tercih edilen tedavi yöntemidir. Mikroflebektomi (genişlemiş damarların küçük bir açıklıktan dışarı çıkarılması) ve örümceksi damarlara sklerozan madde uygulanması termoablatif tedaviye ek olarak uygulanan diğer yöntemlerdir” ifadelerini kullandı.




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