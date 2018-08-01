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01 Ağustos 2018 16:02

Vatandaş istedi, Başkan Kurt harekete geçti

Vatandaşların sosyal medya üzerinden gelen taleplerini değerlendiren Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, çocuk parklarında sigara içilmemesi için mücadele başlattı.

Vatandaş istedi, Başkan Kurt harekete geçti

01 Ağustos 2018 16:02


Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından vatandaşların ilettiği çocuk parklarında sigara içilmemesi ve parklarda güvenlik kamerası bulunmasıyla ilgili istekleri yerinde bularak harekete geçti.


Başkan Kurt’un talimatıyla bölgede bulunan çocuk parklarına "Kusura bakmayın, burada sigara içemezsiniz” tabelaları yerleştirilirken, bazı parklarda bulunan güvenlik kamera sayısının artırılacağı ve imkanlar dahilinde de vatandaşların bu konudaki taleplerinin yerine getirileceği öğrenildi.




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