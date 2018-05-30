Vatandaşlar ’Gönül Sofrası’nda buluştu

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü “Gönül Sofrası” iftar etkinliği doğrultusunda belirli mahalle muhtarlarıyla iletişime geçerek iftar etkinliği düzenlendi. Ayrıca; ilgili mahalleler de ihtiyaç sahibi ailelere kurum Ramazan erzak paketi dağıtımı yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekibi ile vatandaşların buluştuğu iftar yemeğinde aynı sofrada buluşmanın güzelliğini belirten İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge programa gösterilen ilginin yoğun olduğunu ve bu tür etkinliklerin ne kadar önemli olduğunu anlattı. Doç. Dr. Uğur Bilge iftar yemeğinde “Öncelikle ülkemizin ve bütün İslam aleminin Ramazan ayını en kalbi duygularımla tebrik eder, Ramazan maneviyatıyla bu eşsiz atmosfere katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.

Gönül Sofrası İftar yemeği buluşmasına katılanların sağlık sorunlarını dinleyen İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Uğur Bilge, tek gayelerinin halkın sağlık, huzur ve umutlu bir ortamda yaşaması olduğunu dile getirdi.