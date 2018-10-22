Vatandaşlar zamların geri alınmasını bekliyor

Geçtiğimiz aylarda döviz kurlarındaki yükseliş neden gösterilerek ürün ve hizmetlere yapılan zamlar yerini korumaya devam ediyor. Özellikle doların bugünlerde son 10 haftanın en düşük seviyesini görmesi ve hükümetin açıkladığı ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele' programına rağmen beklenen indirimlerin henüz pazara yansımaması ise tüketicilerin zor durumda kalmasına neden oluyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan tüketici dernekleri ve vatandaşlar ise fiyatların bir an önce normal seviyelere inmesini talep ediyor.

“Hesapsız ve vahşi zamların geri alınması gerekiyor”

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, fiyatların normal seviyelere dönmesi gerektiğini vurgularken fırsatçılara sert tepkilerde bulundu. “Zamların geriye alınması konusunda satıcı ve sağlayıcılar pek istekli görünmüyor” diyen Bakal, açıklamalarında, “Döviz kurlarında önemli bir artış meydana gelmişti. Bu artışa bağlı olarak da satıcı ve sağlayıcılar da mal ile hizmetlere belirsizlik projeksiyonunu da dikkate alarak çok yüksek miktarda zam yaptılar. Hatta öyle zamlar yaptılar ki örneğin 4 liralık bir ürün 10 liraya çıktı. Ancak 7 lira 30 kuruşlara çıkan dolar son zamanlarda 5 lira 60 kuruşlara kadar düştü. Şimdi satıcı ve sağlayıcıların yaptıkları bu hadsiz, hesapsız ve vahşi zamları geri almaları gerekiyor. Ancak piyasayı gözlemlediğimizde zamların geriye alınması konusunda satıcı ve sağlayıcılar pek istekli görünmüyor. Buradan kendilerini uyarıyoruz. Fiyatlar yükselecek diye karaborsaya attıkları, depoladıkları ürünleri bir an evvel fiyatını düşürerek satsınlar. Çok para kazanacağız derken depoladıkları ürünlerin süresi dolacak ve satamaz hale gelecekler. Adeta Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olacaklar. Tüketiciler 'Enflasyonla Topyekün Mücadele'ye tam destek veriyor. Ancak fiyatların düşmesi için de satıcılardan önemli miktarda indirim bekliyor. Yüzde 10 indirim gibi uygulamalar tüketicileri tatmin etmiyor. Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında ellerini taşın altına koymalılar. Daha önce yaptıkları hadsiz ve hesapsız zamları geri almalılar” şeklinde konuştu.

“Madem dolar düştü eski fiyatlara dönsünler”

Bu arada, tüketicilerden Kurtuluş Çıldır da yaptığı açıklamalarda, bu fırsatçıların şikayet edilmesi gerektiğini vurgulayarak “Hayatın içindeyim. Piyasayı iyi takip eder iyi bilirim. Dolar yükseldiği zaman 1 liralık mal 5 lira oldu. 2-3 ay önce millet büyük bir gaflete geldi. 7 lira 20 kuruş olan dolar 5 lira 50 kuruş civarına indi. Bunları vatandaş bilmiyor. Bütün sektörler neredeyse yüzde 40 zam yaptı. Şimdi de 'yüzde 10 indirim yaptık' diyorlar. Zaten yüzde 40 zam yapmıştın. Onun yüzde 10'unu geri alsan ne olacak. Madem dolar düştü eski fiyatlara dönsünler. Bir liraya aldığım mal, dolar çıktığı zaman 3-3 buçuk lira oldu. Şimdi gidiyorum ürün hala aynı fiyat. Vatandaş bunun peşine düşsün. Televizyonlarda şikayet edin hakkınızı arayın diye yayın yapılıyor” dedi.

Son olarak bir başka tüketici Gülçin Özer ise, konuyla ilgili, “Zor bir durum. Biz bir şekilde kurtardık kendimizi. Ben 47 yaşındayım hala çalışıyorum. Bizim çocuklarımız ne olacak. Kendi gençlerimizi düşünmemiz gerekiyor. Gençlerimizin geleceği çok önemli. Benim küçük oğlum şu an asker. Ona 2 aydır 400 lira gönderirken 700 lira göndermeye başladık. Yetmiyor çünkü çocuğa. En basit örneği bu. Evde en basit gıda ihtiyacı karşılanıyor. Yoksa giyim gibi şeylere bakıyorsun ‘Hiç gerek yok, olanlarla yetinirim' diyorsun. Kimsenin eli cebine gitmiyor artık” ifadelerini kullandı.