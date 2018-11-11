Vatandaşlardan Atatürk fotoğraf sergisine yoğun ilgi

Tepebaşı Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla Espark Alışveriş Merkezinde açılan Mustafa Kemal Atatürk karma fotoğraf sergisi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla açılan “Işığın Yolumuzu Aydınlatıyor” karma fotoğraf sergisi ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve Espark AVM'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergide 35'e yakın Atatürk fotoğrafı beğeniye sunuldu. Sergide ayrıca Tepebaşı Belediyesi'nin artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak geliştirdiği, Mustafa Kemal Atatürk'ün üç boyutlu görüntüsü ile fotoğraf çektirme imkanı sağlayan uygulamaya da yer verildi. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da 10 Kasım'da sergiyi ziyaret etti ve vatandaşlar ile birlikte Ata'nın fotoğraflarını inceledi. Sergide, Eskişehirlilerin yoğun ilgi göstererek Atatürk özlemini ifade ettikleri anı defterini de imzalayan Başkan Ataç, “Büyük Lider, tek Baş Komutan. Işıklar içinde uyu, ışığın yolumuzu aydınlatsın. Hasretle, saygıyla anıyoruz” cümlelerini deftere yazdı.

Sergide yer alan fotoğrafların yanında, vatandaşlar ile birlikte bol bol hatıra fotoğrafı da çektiren Başkan Ataç, 16 aylık Mert Eren isimli bebeğin de Atatürk sevgisine şahit oldu. Başkan Ataç'ın kucağına aldığı minik Mert, eğilerek Atatürk fotoğrafını öptü. Ardından Başkan Ataç, “7'den 70'e Atatürk sevdası kalbimize, içimize işlemiş. Kimse onu ve devrimlerini Türk milletine unutturamaz” diye konuştu.