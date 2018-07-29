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29 Temmuz 2018 11:20

Vatandaştan Başkan Kurt’a pazar servisi teşekkürü

Sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışını benimseyen Odunpazarı Belediyesi, mahalle pazarlarına ücretsiz servis kaldırıyor.

Vatandaştan Başkan Kurt’a pazar servisi teşekkürü

29 Temmuz 2018 11:20


Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için projeler geliştiren Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların semt pazarlarına ulaşımını kolaylaştırmak için çeşitli noktalardan servis kaldırıyor. Vatandaşların semt pazarlarına daha kolay ve rahat bir biçimde ulaşmalarını sağlayan Odunpazarı Belediyesi; salı, çarşamba, cumartesi ve pazar günleri semt pazarlarına otobüs seferi düzenliyor. Mahallelerden pazar yerlerine ring hattı olarak hizmet veren otobüslerin gün ve saatleri şu şekilde; salı günü 11.30-15.45 arası Emek Mahallesi, 11.30-16.00 arası Yenidoğan Mahallesi, çarşamba günü 13.45-15.20 arası Ihlamurkent, cumartesi ve pazar günü ise 15.00-


16.00 arası Yenikent Mahallesi.


Kendilerine böyle bir hizmet sunduğu için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür eden vatandaşlar, "Evimiz ile pazarın arası çok uzak, bu iyi bir hizmet yararlanıyoruz Allah razı olsun" dedi.




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