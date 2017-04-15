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15 Nisan 2017 13:49

Vatandaştan ‘Evet’ şovu

Referanduma sayılı saatler kala Eskişehir’de bulunan bir ‘Evet’ çadırı önünde dans eden vatandaşın ilginç hareketleri sosyal medyada günün konusu oldu.

Vatandaştan ‘Evet’ şovu

15 Nisan 2017 13:49


Anayasa referandumu için aylar öncesinden çalışmalara başlayan siyasi partiler kampanyalarına kurdukları çadırlarla devam ediyor. Eskişehir’de bir ‘Evet’ çadırı önünde dans eden vatandaşın görüntüleri ise sosyal medyada binlerce kez izlendi. Şarkılara dansla eşlik eden vatandaşın videosu sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Üniversite Caddesi üzerinde çalışmalarını sürdüren ‘Evet’ çadırında bulunanların da bayrak sallayarak destek verdiği vatandaş, dakikalarca adeta kendinden geçerek dans etti. Videoyu izleyen vatandaşlar ise, ‘Çok sürreal bir çalışma’, ‘Tüylerim diken diken oldu’ yorumlarında bulundu.




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