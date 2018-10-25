Vega Outlet yenileniyor

Eskişehir'in tek outlet alışveriş merkezi Neoplus Outlet; ziyaretçilerinin alışveriş keyfini daha konforlu ve daha ferah bir ortamda yaşamaları için yenileme çalışmalarına başladı.

Başta ismi, logosu ve kurumsal kimliği olmak üzere, kiralamadan, ortak alanlara, mimariden, çevre düzenlemesine kadar hemen her alanda kendini yenileyen Vega Outlet, yenilenen yüzüyle ziyaretçilerine hizmet vermeye hazırlanıyor. Yönetim ve kiralama hizmetleri JLL Türkiye tarafından yürütülen ve bir Nata Holding ve Altaş Yatırım A.Ş. projesi olan Vega Outlet Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerine hesaplı alışveriş için gerekli her türlü konforu sunarak, Outlet alışveriş beklentilerini yükseltmeye devam ediyor.

Yenilenmenin ardından her alanda yepyeni bir çehreye kavuşacak

Birçok dünya markasının Outlet mağazalarına ev sahipliği yapan Vega Outlet, marka karmasına dahil ettiği yepyeni ulusal ve uluslararası markalarıyla, yıl boyunca avantajlı alışveriş imkanını Outlet fiyatlarla yerli ve yabancı ziyaretçilerine sunmaya devam edecek. Nata Holding ve Altaş Yatırım A.Ş ortaklığının önemli yatırımlarından biri olan Vega Outlet 2018 yılında devraldığı yatırımlarını, Eskişehir ve çevre illerin en prestijli Outlet alışveriş merkezi haline getirmeyi ve ziyaretçilerin aklındaki Outlet algısını değiştirmeyi hedefliyor.

50 bin metrekarelik kiralanabilir alanı, ulusal ve uluslararası markaların yer aldığı 100'ü aşkın mağazası, 2 bin 200 araçlık otoparkıyla yılda ortalama 6 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak Vega Outlet; bünyesindeki dünya markaları ve outlet fiyatlarıyla yıl boyunca yerli ve yabancı birçok turist ve yerli ziyaretçi tarafından yoğun ilgi görüyor. Misafirlerin kapısından içeriye girdikleri andan itibaren aileleriyle birlikte zaman geçirebilecekleri keyifli, sıcak, samimi bir ortam sunarak sadece alışveriş değil eğlence ve yaşam merkezi olmayı hedefliyor.