Veliler istenen 'fazla' malzemelerden şikayetçi

Kıyafetten kalemliğe, kağıttan oyun hamuruna birçok malzeme okul öncesinde çantalara girerken, bazı öğretmenlerin istekleri de aileleri zor durumda bırakabiliyor.

Bir çocuğun okul kıyafetleri hariç ortalama 500 lira civarında bir harcamanın ardından okula başlayabildiğini söyleyen Serdar Özkaya, “Peçete, plastik bardak isteyen öğretmenler bile var. Mesela A4 kağıtlarından 1-2 top değil 5 top isteniyor. Tabi bunlar hangi ölçüde öğrencilere yarar sağlıyor onu bilmiyorum. Biz bazen asgari ücretli nasıl geçiniyor diye düşünüyoruz. Asgari ücretle çalışan 3-4 çocuğu olan bir insan çocuklarını nasıl okutuyor? Yani ben kendime yormuyorum ama biz bunu evde de dükkanda da düşünüyoruz. Allah kolaylık versin. İnşallah güzel günler gelir, fiyatlar düşer, öğretmenler daha insaflı davranır” dedi.

Birinci sınıfa giden bir çocuk için istenilen 5 top kağıdın fazla olduğunu belirten kırtasiye dükkanı sahibi Özkaya, “Ben para kazanacağım için değil; 5 top vermiyorum, 2 top A4 kağıdı veriyorum. Ben inanıyorum ki öğretmenler bundan sonraki sezonlarda öğrenciler için daha az yani kullanabilecekleri kadar ürünler yazarlar. Daha uygun fiyatta işleri görülmüş olur öğrencilerimizin” şeklinde konuştu.

Aileler en çok A4 kağıt, markalı boya ve okul kıyafeti fiyatlarından şikayetçi

Ailelerin genel olarak fiyatlardan şikayet ettiklerini, istenilenleri alamayan aileler olduğunda maaş, avans günlerine kadar idare ettiklerini ifade eden Özkaya, ailelerin en çok A4 kağıdı, markalı boyalar ve bir de okul kıyafeti fiyatlarından şikayetçi olduğunu gözlemlediğini söyledi. Ayrıca çocuklara alınacak olan çantaların kaliteli olması gerektiğini aksi takdirde çocukların sırtında yara ve kokuya sebep olabileceğinin altını çizen kırtasiyeci Serdar Özkaya, “Aileler anaokulu, 1. sınıf, 2. sınıf ya da 3. sınıf çocuğuna bir çanta almaya kalksa, çantanın biraz kaliteli olması lazım ki onu taşıdığı zaman çocuğun sırtında yara ya da koku yapmasın. Böyle bir çantanın fiyatı da ortalama 50 ile 70 lira arasında. Çantanın içine kalemlik de alınıyor, pastel boya ve diğer boyalar alınıyor, kalemtıraş alınıyor. Yaklaşık 100 liraya falan mal oluyor sadece kalemliğin içini doldurduğu şeyler” diye konuştu. Masrafların bu denli yükselmesinden şikayetçi olduklarını ve bu durumun düzelmesini istediklerini söyleyen Özkaya, esnaf olarak onların da bu fiyatlardan memnun olmadıklarını dile getirdi.

"Öğrencilerden onlarca gereksiz malzeme isteniyor"

Eskiden bir kuru boya veya pastel boyayla öğrencinin okul ihtiyacının giderildiğini ama şimdi onlarca gereksiz malzeme istendiğini belirten Özkaya, “Yıl sonunda bu malzemeler çöpe gidiyor. Biz ücretsiz eğitim sistemi diye biliyorduk ama ne yazık ki şu an ücretli oldu” diye konuştu. Öğretmenlere mani bulmak istemediğini söyleyen Serdar Özkaya, biraz hassasiyet göstermeleri gerektiğini düşündüğünü söyledi.