Velilere ‘Anne-Baba Olmak' semineri verildi

Tepebaşı Belediyesi velilere yönelik bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'nda müzik eğitimi alan çocukların ebeveynleri için Anne - Baba Olmak isimli bir seminer gerçekleştirildi.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Baba Destek Programı eğitimcilerinden Ergin Sarıgöl'ün verdiği seminerde veliler, çocukları ile iletişim kurmanın püf noktaları hakkında detaylı bilgilere ulaştı. Sarıgül, seminere katılan velilere çocukların gelişiminde ve başarılı olabilmelerinde iletişimin önemini ve yanlış yapılan hususları örnekler vererek açıkladı. Seminer, velilerin merak ettikleri soruları Sarıgöl'e sorup cevap almalarının ardından sona erdi.