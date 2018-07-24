Vergi borçları bulunan vatandaşlara ‘Gelin yapılandıralım’ çağrısı

Demirci, 31 Temmuz tarihinde sona erecek olan vergi yapılandırma başvuruları için vatandaşlara çağrıda bulundu. Vatandaşlara borçlarını ödemeleri için birçok fırsat imkanı sunan yapılandırmada peşin ödemelerde borç faizleri silinirken, borç asıllarında indirimlere gidiliyor. Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ise ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde borçları 18 taksitte 36 ayda ödeme imkanı sunuyor. Başkan Demirci düzenlediği basın toplantısında vergi borcu bulunan vatandaşlara, “Fırsatı kaçırmayın, gelin yapılandıralım” çağrısında bulundu.

“Mükelleflerimizi son başvuru gününü beklemeden müracaatlarını yapmaya davet ediyoruz”

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci, vergi borcu bulunan vatandaşların bu fırsatı kaçırmaması gerektiğine değindi. Yapılanma için son günün beklenmemesi gerektiğini de vurgulayan Demirci, “Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun 18 Mayıs tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Söz konusu kanunla kesinleşmiş vergi ve borçlara ödeme kolaylıkları, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, işletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme imkanı, kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz düzeltilmesi, ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkanlarla milli ekonomiye kazandırılması, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi ile kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden borçlar için peşin ödeme indirimi gibi imkanlar getirilmiştir. Yararlanmak isteyen mükelleflerin Vergi Dairesi Başkanlığına ve şubelerine şahsen veya posta yoluyla başvurabilecekleri gibi Gelir İderesi Başkanlığı internet adresi ve e-devlet üzerinden başvuru yapabileceklerdir. Tüm mükelleflerimizi son başvuru gününü beklemeden müracatlarını yapmaya davet ederken, ‘Fırsatı kaçırmayın. Gelin yapılandıralım. Peşin ödeyin kazançlı çıkın’ diyoruz” şeklinde konuştu.