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Veteran Masa Tenis Turnuvası sona erdi

Eskişehir’de bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Veteran Masa Tenisi Turnuvası, dereceye giren sporculara verilen kupaların ardından madalya töreni ile sona erdi.

Eskişehir'de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Veteran Masa Tenisi Turnuvası, dereceye giren sporculara verilen kupaların ardından madalya töreni ile sona erdi.


Eskişehir Veteran Masa Tenisi Derneği tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Vetaran Masa Tenisi Turnuvası, Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda yapıldı. Organizasyona Türkiye'nin dört bir yanından 204 sporcu katıldı. İki gün süren turnuvada katılımcılar, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Müsabakalar sonunda başarılı sporculara madalyaları verildi.


Yapılan organizasyon ile görüşlerini paylaşan Eskişehir İl Spor Temsilcisi Hasan Aktaş, kupa ve madalya kazanmayı başaran isimleri tebrik ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.

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